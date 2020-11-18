Готовившим теракт на концерте Киркорова преступникам дали сроки в Махачкале

Фигуранты дела о подготовке теракта во время концерта певца Филиппа Киркорова в Дагестане получили от десяти до 19 лет колонии.

Фигуранты дела о подготовке теракта во время концерта певца Филиппа Киркорова в Дагестане получили от десяти до 19 лет колонии.

Приговор был вынесен участникам подготовки теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Четверо фигурантов дела по решению Южного окружного военного суда получили от десяти до 19 лет колонии. Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавим, обвиняемые были задержаны на концерте звезды в Махачкале в октябре 2017 года, сразу после того как сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. Против них возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.