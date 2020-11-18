Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:06   18 Ноября 2020
Политика

Путин проведет совещание по коронавирусу 18 ноября

Путин проведет совещание по коронавирусу 18 ноября

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу борьбы с коронавирусом в стране. Об этом сообщили в Кремле. Мероприятие пройдет 18 ноября.

Члены Правительства РФ также примут участие в совещании. Участники заседания обсудят меры по нераспространению заболевания в стране, а также поднимут вопрос вакцинации россиян от COVID-19 отечественными препаратами.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,9 млн россиян. Отслуживать актуальную информацию о ситуации с заболеванием можно на созданном при поддержке правительства портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #совещание #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров