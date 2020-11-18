Путин проведет совещание по коронавирусу 18 ноября

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу борьбы с коронавирусом в стране. Об этом сообщили в Кремле. Мероприятие пройдет 18 ноября.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу борьбы с коронавирусом в стране. Об этом сообщили в Кремле. Мероприятие пройдет 18 ноября.

Члены Правительства РФ также примут участие в совещании. Участники заседания обсудят меры по нераспространению заболевания в стране, а также поднимут вопрос вакцинации россиян от COVID-19 отечественными препаратами.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,9 млн россиян. Отслуживать актуальную информацию о ситуации с заболеванием можно на созданном при поддержке правительства портале стопкоронавирус.рф.