Таролог предрекла скандал вокруг баснословного наследства Джигарханяна

Раздел наследства режиссера Армена Джигарханяна вызовет скандал, так как артиста окружало множество людей, претендующих на его имущество, заявила таролог Марианна Абравитова.

Раздел наследства режиссера Армена Джигарханяна вызовет скандал, так как артиста окружало множество людей, претендующих на его имущество, заявила таролог Марианна Абравитова.

Недвижимость и деньги режиссера, по данным журналистов, отойдут к приемному сыну Степану, а еще недавно Джигарханян собирался передать имущество Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, за несколько месяцев до смерти он вернулся к своей второй жене Татьяне Власовой, матери Степана.

Хотя по документам наследник у артиста один, вокруг его состояния разгорится целый скандал, уверена таролог и эзотерик Марианна Абравитова. Она отметила, что каждый в окружении режиссера надеялся на получение части наследства. Возможно, все некогда близкие ему люди будут "улыбаться на камеру" и вспоминать на публике о Джигарханяне только хорошее, но при этом между ними начнется настоящая война. Дело тут не только в их меркантильной натуре, но и в характере самого артиста.

"Он такой человек, что когда он погружался в какую-то личность и был влюблен, он был готов очень многое давать, но когда его разворачивало в обратную сторону, он готов был уничтожить", — объяснила таролог в беседе с Nation News.

Несмотря на жаркие споры, наследство все равно перейдет Степану, добавила Абравитова. Последняя воля режиссера будет исполнена.