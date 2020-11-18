Таролог предрекла скандал вокруг баснословного наследства Джигарханяна
Раздел наследства режиссера Армена Джигарханяна вызовет скандал, так как артиста окружало множество людей, претендующих на его имущество, заявила таролог Марианна Абравитова.
Недвижимость и деньги режиссера, по данным журналистов, отойдут к приемному сыну Степану, а еще недавно Джигарханян собирался передать имущество Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, за несколько месяцев до смерти он вернулся к своей второй жене Татьяне Власовой, матери Степана.
Хотя по документам наследник у артиста один, вокруг его состояния разгорится целый скандал, уверена таролог и эзотерик Марианна Абравитова. Она отметила, что каждый в окружении режиссера надеялся на получение части наследства. Возможно, все некогда близкие ему люди будут "улыбаться на камеру" и вспоминать на публике о Джигарханяне только хорошее, но при этом между ними начнется настоящая война. Дело тут не только в их меркантильной натуре, но и в характере самого артиста.
"Он такой человек, что когда он погружался в какую-то личность и был влюблен, он был готов очень многое давать, но когда его разворачивало в обратную сторону, он готов был уничтожить", — объяснила таролог в беседе с Nation News.
Несмотря на жаркие споры, наследство все равно перейдет Степану, добавила Абравитова. Последняя воля режиссера будет исполнена.