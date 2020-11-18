Страны БРИКС отметили важность борьбы с терроризмом в Сирии

Страны БРИКС выразили поддержку Сирии и сообщили о важности борьбы с терроризмом, в том числе и на сирийской территории. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Кремля.

Страны БРИКС выразили поддержку Сирии и сообщили о важности борьбы с терроризмом, в том числе и на сирийской территории. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Кремля.

По результатам XII международного саммита была опубликована декларация. Один из пунктов документа гласит о приверженности стран-участниц территориальной целостности Сирии, ее независимости и суверенитету. Необходимо исключить внешнее вмешательство в дела САР. Ситуация в Сирии не имеет военного решения, уверены в БРИКС.

"Мы убеждены, что в целях достижения общего согласия члены Конституционного комитета должны руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства", — говорится в декларации.

Сирия получит помощь в реализации постановления ООН о проведении конституционной реформы и справедливых выборов. На саммите было подтверждено продолжение борьбы с терроризмом согласно принципам ООН. Единство в противостоянии террористической угрозе в Сирии крайне важно. Жители САР также должны получить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи, уверены в БРИКС.