Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:46   18 Ноября 2020
Политика

Страны БРИКС отметили важность борьбы с терроризмом в Сирии

Страны БРИКС отметили важность борьбы с терроризмом в Сирии

Страны БРИКС выразили поддержку Сирии и сообщили о важности борьбы с терроризмом, в том числе и на сирийской территории. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Кремля.

По результатам XII международного саммита была опубликована декларация. Один из пунктов документа гласит о приверженности стран-участниц территориальной целостности Сирии, ее независимости и суверенитету. Необходимо исключить внешнее вмешательство в дела САР. Ситуация в Сирии не имеет военного решения, уверены в БРИКС.

"Мы убеждены, что в целях достижения общего согласия члены Конституционного комитета должны руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства", — говорится в декларации.

Сирия получит помощь в реализации постановления ООН о проведении конституционной реформы и справедливых выборов. На саммите было подтверждено продолжение борьбы с терроризмом согласно принципам ООН. Единство в противостоянии террористической угрозе в Сирии крайне важно. Жители САР также должны получить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи, уверены в БРИКС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#терроризм #сирия #выборы #брикс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров