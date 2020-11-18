Оперштаб опубликовал обновленные данные по коронавирусу в РФ

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 20 985. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 20 985. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны, у 24,3% пациентов не было клинических проявлений болезни. Медики сообщили о 456 летальных исходах среди больных коронавирусом. За прошедшие сутки в России от симптомов заболевания избавились 25 179 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 991 998 случаев заболевания в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов. Выздоровели 1 501 083 человека.