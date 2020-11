Обама пожаловался на американцев, верящих в сатанизм среди демократов

Бывший глава Белого дома посетовал в интервью на обилие фейков в соцсетях.

44-й президент США Барак Обама в интервью изданию Atlantic назвал интернет «самой большой угрозой для нашей демократии» из-за обилия дезинформации и клеветы в социальных сетях.

«Большая часть страны искренне полагает, что Демократическая партия — это прикрытие для сети педофилов. Я разговаривал с волонтером, который обходил двери в Филадельфии в афроамериканских районах с низкими доходами, и получал от них вопросы о теориях заговора QAnon», — выразил обеспокоенность Обама.

Обама добавил, что не винит IT-компании в распространении конспирологических домыслов, так как проблема связана скорее с развитием общества. По его мнению, cоцсети лишь обнажили увлеченность многих людей теориями заговора.

« Если у нас нет возможности отличить истинное от ложного, то рынок идей по определению не работает. И наша демократия по определению не работает. Мы входим в эпистемологический кризис », — рассуждает бывший президент.

Решение проблемы Обама видит в сочетании инновационного законодательства и новых корпоративных практик, однако конкретных рецептов для спасения демократии он не предложил.

Стоит отметить, что во время своего восьмилетнего пребывания в должности президента Обама весьма тепло относился к технологической индустрии, и даже пригласил в Белый дом на работу лучшие умы Кремниевой долины. Только после выборов 2016 года, когда победу одержал республиканец Дональд Трамп, Обама публично высказался об «активной дезинформации» в интернете.

QAnon — распространенная в Соединенных Штатах теория заговора, согласно которой Трамп хочет разоблачить гигантскую международную организацию педофилов, в которую вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие мировые знаменитости. Единомышленники опознают друг друга по значку с буквой «Q» или лозунгу WWG1WGA («Где один, там мы все» — «Where we go one, we go all»).

Ранее Барак Обама назвал Дмитрия Медведева проявлением «новой России».