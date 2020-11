Трамп отомстил главному киберсекьюрити США за предательство

Американист Владимир Брутер напомнил, что 45-й президент скор на расправу с нелояльными.

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было «очень недостоверным»; имели место «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.