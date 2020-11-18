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16:41   18 Ноября 2020
Весь мир

Трамп отомстил главному киберсекьюрити США за предательство

Трамп отомстил главному киберсекьюрити США за предательство

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было «очень недостоверным»; имели место «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

Единственным плюсом прошедших выборов с точки зрения кибербезопасности стало отсутствие хакерских атак, в том числе из других государств, считает Трамп.

Ранее агенство Reuters сообщало, что увольнение Кребса было предсказуемым: в Белом доме недовольны работой сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения фейков. Так, на портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах — ложные. Администрация Трампа якобы требовала удалить или изменить эту информацию, но сотрудники CISA отказались.

Американист назвал причину увольнения Трампом главы Агентства по кибербезопасности

Трамп по-прежнему не признает свое поражение. Действующий президент и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования. Но 18 ноября стало известно, что суды в штатах Пенсильвания и Джорджия отклонили иски. 

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Трамп не смог простить уволенному Кребсу нежелание содействовать его борьбе с фальсификациями.

 «Человек отказался участвовать в этом спектакле в качестве "агента Трампа". А Трамп человек мстительный,  и я бы сказал, мелочный, он такого не терпит. Он ждал выборов, чтобы уволить министра обороны,  чтобы уволить главу санэпидемслужбы. Трамп, даже несмотря на то, что его самому скоро уходить, никогда не откажет себе в удовольствии кого-то уволить», — объяснил американист.

Смена кадров в Белом доме происходит быстро, напомнил Брутер. 9 ноября Трамп уволил главу Пентагона США Марка Эспера из-за разногласий по важным вопросам. В частности, в очередной раз они разошлись во мнениях, когда Трамп в начале сентября заявил, что руководство военного ведомства стремится вести войны, чтобы способствовать обогащению предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, прошедшим летом в разгар протестов Black Lives Matter Эспер проигнорировал призывы Трампа ввести войска в американские города для подавления протестов.

Разногласия у 45-го президента возникали не только с вышеупомянутым чиновником. За четыре года президентства Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, помощника по нацбезопасности Джона Болтона и многих других официальных лиц. Увольнение главы предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов также многое сказало о характере Трампа.

«Если бы Трамп остался, он бы сто раз перемешал кадры в Белом доме. Для него главное— это личная преданность, и то что человек, который назначается на должность, полностью должен форматироваться под него. Вопрос в том, что таких людей очень мало, и этого добиться у Трампа не получалось. Из всех, кого он назначал, пожалуй, только [госсекретарь США Майк] Помпео смог с ним сработаться», — заключил политолог.

Американист назвал причину увольнения Трампом главы Агентства по кибербезопасности

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет бюллетеней ведется до сих пор. Процесс затянулся из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы из-за пандемии коронавируса. Но задуманная изоляция обернулась массовыми митингами американцев в поддержку действующего главы Белого дома.

По предварительным результатам голосования 77-летний Джо Байден опережает 74-летнего Дональда Трампа по голосам выборщиков (306 против 232).

Пока республиканец обращается в суды и добивается пересчета бюллетеней, демократ уже называет себя «избранным президентом».

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#сша #выборы #трамп

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