Трамп отомстил главному киберсекьюрити США за предательство

Американист Владимир Брутер напомнил, что 45-й президент скор на расправу с нелояльными.

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было «очень недостоверным»; имели место «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Единственным плюсом прошедших выборов с точки зрения кибербезопасности стало отсутствие хакерских атак, в том числе из других государств, считает Трамп.

Ранее агенство Reuters сообщало, что увольнение Кребса было предсказуемым: в Белом доме недовольны работой сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения фейков. Так, на портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах — ложные. Администрация Трампа якобы требовала удалить или изменить эту информацию, но сотрудники CISA отказались.

Трамп по-прежнему не признает свое поражение. Действующий президент и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования. Но 18 ноября стало известно, что суды в штатах Пенсильвания и Джорджия отклонили иски.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Трамп не смог простить уволенному Кребсу нежелание содействовать его борьбе с фальсификациями.

«Человек отказался участвовать в этом спектакле в качестве "агента Трампа". А Трамп человек мстительный, и я бы сказал, мелочный, он такого не терпит. Он ждал выборов, чтобы уволить министра обороны, чтобы уволить главу санэпидемслужбы. Трамп, даже несмотря на то, что его самому скоро уходить, никогда не откажет себе в удовольствии кого-то уволить», — объяснил американист.

Смена кадров в Белом доме происходит быстро, напомнил Брутер. 9 ноября Трамп уволил главу Пентагона США Марка Эспера из-за разногласий по важным вопросам. В частности, в очередной раз они разошлись во мнениях, когда Трамп в начале сентября заявил, что руководство военного ведомства стремится вести войны, чтобы способствовать обогащению предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, прошедшим летом в разгар протестов Black Lives Matter Эспер проигнорировал призывы Трампа ввести войска в американские города для подавления протестов.

Разногласия у 45-го президента возникали не только с вышеупомянутым чиновником. За четыре года президентства Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, помощника по нацбезопасности Джона Болтона и многих других официальных лиц. Увольнение главы предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов также многое сказало о характере Трампа.

«Если бы Трамп остался, он бы сто раз перемешал кадры в Белом доме. Для него главное— это личная преданность, и то что человек, который назначается на должность, полностью должен форматироваться под него. Вопрос в том, что таких людей очень мало, и этого добиться у Трампа не получалось. Из всех, кого он назначал, пожалуй, только [госсекретарь США Майк] Помпео смог с ним сработаться», — заключил политолог.

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет бюллетеней ведется до сих пор. Процесс затянулся из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы из-за пандемии коронавируса. Но задуманная изоляция обернулась массовыми митингами американцев в поддержку действующего главы Белого дома.

По предварительным результатам голосования 77-летний Джо Байден опережает 74-летнего Дональда Трампа по голосам выборщиков (306 против 232).

Пока республиканец обращается в суды и добивается пересчета бюллетеней, демократ уже называет себя «избранным президентом».