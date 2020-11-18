Токио отказался комментировать слухи о приглашении Ким Чен Ына на Олимпиаду

Генсек Правительства Японии Кацунобу Като не стал комментировать информацию южнокорейских СМИ о планах пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на Олимпиаду в Токио в 2021 году.

Генсек Правительства Японии Кацунобу Като не стал комментировать информацию южнокорейских СМИ о планах пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на Олимпиаду в Токио в 2021 году.

Южнокорейская пресса распространила информацию, что японский кабинет министров якобы собирается пригласить Ким Чен Ына на Олимпиаду, если тот захочет принять участие в мероприятии. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Хотели бы воздержаться от комментариев по этому вопросу", — сказал Като журналистам во время регулярной пресс-конференции.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако перенесены из-за пандемии. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее отметил, что событие могло бы стать хорошей возможностью для проведения личной встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее телеканал "360" писал, что МОК обеспечит участников Олимпиады в Токио вакциной от коронавируса.