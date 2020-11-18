Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:29   18 Ноября 2020
Политика

Иск о запрете "Партии Шария" поступил в суд Киева

Иск о запрете "Партии Шария" поступил в суд Киева

Гражданин Украины подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит прекратить работу политобъединения "Партия Шария".

Новость о деле накануне распространила пресс-служба судебной инстанции. Заявление подано Виктором Шарием, который просит Минюст страны принять соответствующие меры. Обратившийся указывает, что он не имеет какого-либо отношения к названной партии. Истец заявляет, что у создателя объединения не было права использовать его фамилию в названии организации.

В связи с этим Виктор Шарий обращается к суду с просьбой вынести решение о неправомерности работы Минюста. Кроме того, гражданин выступает за запрет партии.

Ранее телеканал "360" писал, что СБУ завела дело на Шария из-за карты Украины без Крыма. Блогера подозревают в посягательстве на территориальную целостность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #украина #партия #иск #шарий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров