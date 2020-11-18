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11:07   18 Ноября 2020
Политика

Фамилия "Трамп" стала одной из популярных кличек собак у россиян

Фамилия "Трамп" стала одной из популярных кличек собак у россиян

Россияне часто дают собакам кличку "Трамп" в честь президента США Дональда Трампа, заявили в кинологической федерации РФ.

Кинологи рассказали, какими именами мировых политиков россияне чаще всего называют питомцев. Лидирует в этой области президент США Дональд Трамп.

Чаще всего "Трампом" называют немецких овчарок, чихуа-хуа и немецких шпицев. Среди кличек четвероногих друзей нередко можно встретить "Обаму" (Барак Обама, бывший президент США. — Прим. ред.). Также россияне дают собакам клички в честь канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Режиссер раскрыл причину появления Трампа в фильме "Один дома — 2", сообщал телеканал "360".

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#россия #сша #трамп #животные #клички

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