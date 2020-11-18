Пенсильвания нашла лазейку против иска Трампа о фальсификациях

Американский президент не смог добиться пересчета голосов в штате.

Американский лидер Дональд Трамп окончательно потерял Пенсильванию. Верховый суд штата официально отклонил иск, который подавал штаб 45-го президента США в связи с возможными нарушениями при подсчете голосов после выборов в Филадельфии. Это один из регионов, где наблюдателям от республиканцев, по их же словам, не дали проследить за обработкой бюллетеней.

Эту информацию подтверждал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его словам, все бюллетени, присланные по почте из семи демократических округов штата, не должны учитываться при подсчете голосов. Выступая в суде Пенсильвании бывший мэр Нью-Йорка открыто заявил, что демократы «украли выборы»:

«Бюллетени для голосования по почте чрезвычайно опасны. Нам [Республиканской партии] не разрешили наблюдать за подсчетом открепительных удостоверений. Там было полтора миллиона открепительных удостоверений, за которыми республиканцы не могли проследить. Это возмутительно. Они [демократы из Пенсильвании] украли выборы».

Наблюдатели от республиканцев сообщили, что они не могли следить за обработкой бюллетеней, так как стояли «слишком далеко, за ограждением высотой по пояс». В иске команда Трампа указывала, что эти ограждения следует подвинуть ближе к счетным столам, а после этого устроить пересчет голосов.

Верховный суд штата такие претензии не впечатлили. Юристы сослались на местное избирательное законодательство, в котором не прописано точное расстояние для наблюдателей от разных партий. Главное – чтобы они находились «в одной комнате» с избирательной комиссией, что считает голоса.

«Мы пришли к выводу о том, что избирательная комиссия не пренебрегала законодательством, устанавливая место нахождения представителей кандидатов на выборах во время подготовки к обработке и обработки бюллетеней. <…> Все условия, применяемые здесь, были разумными. Они позволяли представителям Республиканской партии наблюдать за тем, как Совет считает голоса в соответствии с избирательным кодексом», — сказано в постановлении суда.

Из семи верховных судей штата иск Дональда Трампа поддержали лишь двое. Таким образом американский президент проиграл выборщикам Филадельфии и Питтсбурга (победа в них могла принести республиканцу 20 голосов выборщиков) со счетом 5:2. Это значит, что официальным победителем в колеблющемся штате пока остается кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Избирательное законодательство штата очень сложно переступить, если у тебя нет стопроцентных доказательств фальсификаций выборов, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. В этой части Дональд Трамп с единомышленниками собрал недостаточно доказательств для «атаки» на Верховный суд Пенсильвании.

«Здесь у Дональда Трампа и его сторонников очень слабые аргументы против избирательной комиссии. Мол, наблюдателям, получается, просто "не было видно" процесс подсчета бюллетеней. Такую позицию очень трудно доказывать в суде, а говорить после этого о фальсификациях и "неравных условиях в процессе выборов" и вовсе глупо. Мы действительно до конца не знаем, как проходил подсчет голосов, но доказательств вбросов у республиканцев все-таки нет. Думаю, Трамп сам осознавал провальность этих исков», — предположил эксперт.

Теперь американский президент может обратиться в Верховный суд США и подать апелляцию (проверка судебных актов вышестоящим судом). В нем шесть судей из девяти занимают протрамповскую позицию, напомнил Кошкин, а значит президент может взять реванш и победить уже с другим счетом — 6:3.

Стоит напомнить, что именно Филадельфия накануне стала жертвой вмешательства гангстеров в американские выборы. Босс филадельфийской мафии «тощий Джо» Мерлино, он же Джозеф Сальваторе, заявил о том, что помогал тезке из Демократической партии выигрывать выборы. По словам мафиози, его команда подделала около 300 тысяч бюллетеней в пользу Байдена. После этого «голоса» раскидали по неприметным коробкам и развезли в пункты подсчета, где их перехватили представители демократов.

Теперь «тощий Джо» намерен сотрудничать со следствием в обмен на полное прощение со стороны Дональда Трампа и беззаботную старость. Источник американского издания The Buffalo Chronicle рассказал, что Мерлино «хочет ловить рыбу и охотиться на федеральных землях», а чтобы этого достичь, «нужно начать жизнь с чистого листа».

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет бюллетеней ведется до сих пор. Процесс затянулся из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы, учитывая пандемию коронавируса. Теперь вместо того, чтобы сидеть дома и сохранять социальную дистанцию, как задумывал Джо Байден, американцы выходят на массовые акции поддержки Дональда Трампа и участвуют в столкновениях с антифашистами.

По предварительным результатам голосования, Байден опережает Трампа по голосам выборщиков (306 против 232). Пока действующий президент добивается пересчета бюллетеней, кандидат от Демпартии уже называет себя «избранным президентом».