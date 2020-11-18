Матвиенко отметила ключевую роль РФ в прекращении огня на территории НКР

Решение РФ о вводе миротворческих сил в Нагорный Карабах сыграло ключевую роль в остановке боевых действий. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Решение РФ о вводе миротворческих сил в Нагорный Карабах сыграло ключевую роль в остановке боевых действий. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совфед постановил разрешить использование Вооруженных сил РФ в качестве миротворческой миссии в зоне Нагорного Карабаха. Матвиенко обратила внимание, что инициатива принесла мир в регион.

Россия, Азербайджан и Армения заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу 10 ноября. Он включает введение российских миротворцев в регион.