Подозрительные переводы с карт россиян предложили блокировать на 25 дней

Ассоциация банков России подготовила нововведения, согласно которым россияне смогут блокировать переводы с банковской карты, если получатель вызывает подозрения, пишет РБК.

Ассоциация банков России подготовила нововведения, согласно которым россияне смогут блокировать переводы с банковской карты, если получатель вызывает подозрения, пишет РБК.

Из предложения АБР следует, что граждане смогут заблокировать перевод средств, согласие на который они не давали, не позднее следующего дня после того, как совершена транзакция. На данный момент отменить платеж можно только в том случае, если деньги еще не зачислены на счет получателя. Транзакцию можно приостановить на пять дней, тогда как документ предлагает срок в 25 дней.

По словам авторов инициативы, сейчас нет возможности осуществлять действия по противодействию мошенничеству оперативно и законным путем. По их мнению, если законопроект будет одобрен, то россияне смогут возвращать около трети из общего объема похищенных мошенниками средств.