Встречу Нового года в пандемию COVID-19 обсудят в медиацентре "Патриот"

Онлайн-эфир на тему "Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?" пройдет 18 ноября в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Онлайн-эфир на тему "Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?" пройдет 18 ноября в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Сейчас весь мир активно борется с пандемией коронавирусной инфекции. Власти вводят дополнительные ограничения, планируется массовая вакцинация граждан. Некоторые эксперты считают, что ситуация останется неизменной до начала 2021 года. В рамках эфира эксперты обсудят, чего ждать россиянам в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе эфира журналисты вместе со специалистами ответят на ряд актуальных вопросов. К примеру — возможен ли повторный локдаун с общественными мероприятиями, и могут ли граждане уже строить планы на новогодние каникулы. Разговор затронет и заработок артистов на новогодних корпоративах.