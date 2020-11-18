Организаторы Евровидения сохранят жеребьевку 2020 года

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" решили не проводить новую жеребьевку полуфиналов в следующем году, а оставить в силе результаты 2020 года.

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" решили не проводить новую жеребьевку полуфиналов в следующем году, а оставить в силе результаты 2020 года.

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году должен был пройти в Нидерландах, однако не состоялся из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что в январе 2021 года будет новая жеребьевка, но организаторы решили не изменять списки участников полуфиналов.

"Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе", — сообщается на официальном сайте конкурса.

Такое решение "имеет смысл" как для непосредственных участников конкурса, так и для зрителей, уже купивших билет на полуфиналы. На 65-ом по счету Евровидении Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Сейчас организаторы обсуждают четыре возможных сценария для конкурса в 2021 году. Они не исключают, что музыкальное соревнование может пройти в дистанционном формате.