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10:49   18 Ноября 2020
Армия

МИД РФ: вопрос об увеличении числа миротворцев в НКР не рассматривается

МИД РФ: вопрос об увеличении числа миротворцев в НКР не рассматривается

Россия не планирует увеличивать количество миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Сроки определения статуса Нагорного Карабаха в настоящий момент еще не обозначены, добавил замминистра. Он также уточнил, что в Кремле выражают надежду на выполнение всеми сторонами соглашения о прекращении огня в регионе, несмотря на обстановку в Армении.

Долгосрочная миротворческая миссия России в Нагорном Карабахе ранее получила одобрение членов Совета Федерации РФ. По мнению председателя СФ Валентины Матвиенко, ввод российских миротворцев стал ключевым фактором, позволившим прекратить вооруженный конфликт в регионе.

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