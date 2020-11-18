10:49 18 Ноября 2020Армия
МИД РФ: вопрос об увеличении числа миротворцев в НКР не рассматривается
Россия не планирует увеличивать количество миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Россия не планирует увеличивать количество миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Сроки определения статуса Нагорного Карабаха в настоящий момент еще не обозначены, добавил замминистра. Он также уточнил, что в Кремле выражают надежду на выполнение всеми сторонами соглашения о прекращении огня в регионе, несмотря на обстановку в Армении.
Долгосрочная миротворческая миссия России в Нагорном Карабахе ранее получила одобрение членов Совета Федерации РФ. По мнению председателя СФ Валентины Матвиенко, ввод российских миротворцев стал ключевым фактором, позволившим прекратить вооруженный конфликт в регионе.