10:47 18 Ноября 2020Политика
Москва надеется на развитие отношений РФ и Молдавии
Москва рассчитывает на то, что отношения между Молдавией и Россией не изменятся после президентских выборов. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Москва рассчитывает на то, что отношения между Молдавией и Россией не изменятся после президентских выборов. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Кремль надеется, что новый президент республики Майя Санду будет продолжать развивать отношения с Российской Федерацией.
Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил Санду с победой на выборах президента. Политик выразил надежду на конструктивное развитие диалога между странами.