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10:47   18 Ноября 2020
Политика

Москва надеется на развитие отношений РФ и Молдавии

Москва надеется на развитие отношений РФ и Молдавии

Москва рассчитывает на то, что отношения между Молдавией и Россией не изменятся после президентских выборов. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Кремль надеется, что новый президент республики Майя Санду будет продолжать развивать отношения с Российской Федерацией.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил Санду с победой на выборах президента. Политик выразил надежду на конструктивное развитие диалога между странами.

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