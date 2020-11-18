Американские фирмы будут поставлять на Украину вакцину от коронавируса

Вашингтон поможет Киеву подписать контракт с фирмами на получение вакцины от коронавируса. Этот вопрос обсудили министры здравоохранения Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.

Вашингтон поможет Киеву подписать контракт с фирмами на получение вакцины от коронавируса. Этот вопрос обсудили министры здравоохранения Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.

Поставку будут осуществлять американские компании Johnson & Johnson, Moderna, Novavax и Pfizer. Получение Киевом препарата является приоритетной задачей для Штатов, сообщается на сайте украинского Минздрава.

За весь период пандемии, по данным на 17 ноября, коронавирусом заразились 573 758 украинцев. От новой инфекции скончались 10 168 граждан Незалежной. В начале ноября COVID-19 диагностировали у президента страны Владимира Зеленского.

Ранее телеканал "360" писал, что Зеленского попросили закупить российскую вакцину "Спутник V".