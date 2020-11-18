Гинцбург заявил об устойчивости российской вакцины к мутации коронавируса

Новая мутация в S-белке коронавируса не окажет влияние на эффективность действия российской вакцины, заявил глава ФГБУ НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

Новая мутация в S-белке коронавируса не окажет влияние на эффективность действия российской вакцины, заявил глава ФГБУ НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

Недавно Роспотребнадзор заявил, что мутации COVID-19, которые недавно были обнаружены в Сибири, не значительны. И поэтому не могут повлиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). О ее регистрации было объявлено 11 августа.