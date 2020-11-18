В Роскачестве назвали подозрительные приложения для электронных книг

Эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов и пользоваться антивирусом для своего мобильного устройства.

Популярность электронных книг в России растет с каждым годом. Однако некоторые приложение для «читалок» могут оказаться сомнительными с точки зрения безопасности пользователей. Эксперты Роскачества нашли несколько подозрительных сервисов. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Специалисты проверили магазин Google Play на наличие потенциально небезопасных приложений-«читалок». С точки зрения запрашиваемых доступов вопросы у Роскачества вызвали два малопопулярных приложения — EBooki Reader – Best EPUB PDF Reader и Aurora Reader- Read EPUB, PDF, TXT Books & Novels.

Они запрашивали избыточные доступы, которые могут быть характерными для вредоносных программ. Речь идет о доступе к управлению звонками и телефонными номерами адресной книги.

«Это чревато тем, что номера телефонов из адресной книги могут попасть в руки злоумышленникам (которые, к примеру, будут рассылать спам) или ваш телефон может начать осуществлять неконтролируемые звонки (например, на платные номера – мышеловки мошенников)», — говорится в сообщении организации.

В приложении PDF Reader для «Андроид» специалисты нашли возможность подхватить вирус. Рекламные ссылки оттуда вели на несуществующее файловое хранилище с навязчивым предложением скачать фильм.

Еще один сервис — Ebook Reader — отказался работать без соединения к интернету. Такое требование также показалось экспертам подозрительным, поскольку существует риск утечки данных в сторону неизвестных лиц. Для выполнения базовых функций приложений-ридеров (если это не сервисы со своей облачной библиотекой) интернет-доступ, как правило, не требуется, пояснили в Роскачестве.

Эксперты рекомендовали россиянам скачивать приложения только из официальных магазинов. Например, App Store, Huawei App Gallery и Google Play. Перед скачиванием желательно почитать отзывы, посмотреть количество скачиваний и убедиться, что разработчик считается крупным. Кроме того, пользователям порекомендовали пользоваться антивирусом для своего гаджета.

В 2019 году объем российского рынка электронных и аудиокниг достиг 6,5 миллиардов рублей, увеличившись на 35% относительно 2018 года. По итогам первого полугодия 2020 года продолжает наблюдаться рост. Крупнейший игрок рынка электронных книг «ЛитРес» отчитался о росте выручки за время пандемии на 35,6%, его главный конкурент MyBook — вовсе на 74%.

Ридеры — семейство приложений, которые позволяют читать на смартфоне электронные книги в популярных цифровых форматах, таких как EPUB, PDF, FB2 и другие. До появления смартфонов эти программы, как правило, использовались на ПК и в специализированных гаджетах.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали россиянам внимательнее относиться к аккаунтам в соцсети Instagram, которые проводят так называемые гивы призов, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не платить за участие.