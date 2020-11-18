Экс-президент Польши сожалеет об упущенном шансе наладить отношения с РФ

Бывший президент Польши Лех Валенса выразил сожаление, что не смог пробиться на второй срок и "очистить" отношения Москвы и Варшавы. Об этом он сообщил в ходе интервью.

Бывший президент Польши Лех Валенса выразил сожаление, что не смог пробиться на второй срок и "очистить" отношения Москвы и Варшавы. Об этом он сообщил в ходе интервью.

Валенса рассказал, как вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным стремился улучшить отношения обеих стран. По его мнению, ситуация могла бы сложиться иначе в случае его победы на выборах 1995 года.

"И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения", — сказал Валенса в интервью изданию РИА Новости.

Бывший глава республики прокомментировал решение Варшавы закупать американский газ вместо российского. Он отметил, что польские политики "не умеют считать".

"От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Поэтому всегда будет выгоднее", — заявил экс-президент.

Компания "Газпром" обжаловала штраф Польши по делу о проекте "Северный поток — 2", сообщал RT.