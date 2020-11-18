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10:12   18 Ноября 2020
Происшествия

Житель Уфы зарезал воспитательницу детского сада из ревности

Житель Уфы зарезал воспитательницу детского сада из ревности

Воспитательницу жестоко убили в здании детского сада в Башкирии. Трагический инцидент произошел в селе Старые Киешки Кармаскалинского района.

По данным следствия, днем 17 ноября пьяный 49-летний мужчина пришел в детский сад, где устроил скандал своей бывшей супруге на почве ревности. В ходе конфликта мужчина три раза ударил женщину ножом, после чего попытался скрыться. Однако его успел задержать учитель физкультуры местной школы, которая находится под одной крышей с садиком. От полученных ранений воспитательница скончалась в машине скорой помощи.

Воспитанники детского сада и учащиеся школы в момент совершения преступления были в других помещениях. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело.

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