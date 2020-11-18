Клишас подробно рассказал о заседании Совфеда по миротворцам в Карабахе

Размещение миротворцев в Карабахе на долгий срок требует согласия Совфеда. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Размещение миротворцев в Карабахе на долгий срок требует согласия Совфеда. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Президенту России не требуется согласия для решения оперативных задач вроде срочного размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Однако при учете того, что контингент ВС РФ будет находиться там на протяжении минимум пяти лет, необходимо подтверждение от верхней палаты, заметил Клишас. Постановление 2009 года разрешает переброску войск для защиты россиян и войск в зоне боевых действий.

"Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", — заметил он.

Заседание состоялось в закрытом формате. Клишас напомнил, что войска были переброшены в срочном порядке, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Сенатор обратил внимание, что этому предшествовало попадание по российскому вертолету из ПЗРК и гибель пилотов.