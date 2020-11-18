Маас рассказал о позиции ФРГ по участию РФ в Совете Европы

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас рассказал о позиции страны в вопросе участия России в работе Совета Европы.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас рассказал о позиции страны в вопросе участия России в работе Совета Европы.

По словам Мааса, Берлин на правах председателя в СЕ придерживался точки зрения, что РФ следует вернуть в состав объединения. Его слова приводит издание Funke.

Глава МИД Германии добавил, что виртуальные площадки не должны становиться местом для распространения ненависти в отношении других.

Маас напомнил, что ФРГ стала инициатором возобновления работы России в рамках ПАСЕ, чтобы граждане этой страны могли обращаться в европейскую инстанцию, занимающуюся отстаиванием прав человека.

Ранее телеканал "360" писал, что МИД РФ заявил о кризисе доверия в Европе.