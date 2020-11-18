Малахов перед смертью Виктюка снял интервью с режиссером "для вечности"

Знаменитости продолжают прощаться в Сети с покойным режиссером Романом Виктюком. Ведущий канала "Россия-1" рассказал, что незадолго до смерти Виктюка снял с режиссером интервью.

Знаменитости продолжают прощаться в Сети с покойным режиссером Романом Виктюком. Ведущий канала "Россия-1" рассказал, что незадолго до смерти Виктюка снял с режиссером интервью.

Телеведущий Андрей Малахов публично простился с покойным театральным режиссером Романом Виктюком, который ушел из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет. По словам ведущего канала "Россия-1", именно после просмотра спектакля "Служанки" Романа Виктюка он открыл для себя театр.

"Вы были всегда актуальным... После Ваших "Служанок" я открыл театр... Мы сняли нашу встречу для Вечности, как Вы сказали", — рассказал в своем аккаунте в Instagram Андрей Малахов.

По словам журналиста, Роман Виктюк до последнего боролся за жизнь. Поклонники Малахова присоединились к скорби кумира и оставили теплые сообщения в комментариях. Они также поблагодарили ведущего за то, что ценит творчество легендарного Виктюка.

Роман Виктюк попал в больницу в октябре из-за коронавирусной инфекции. Через некоторое время его перевели в отделение реанимации из-за ухудшающегося самочувствия. В последние дни его состояние оценивали как удовлетворительное.