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9:36   18 Ноября 2020
Политика

МИД РФ оценил обещания Трампа о выводе военных США из Афганистана

МИД РФ оценил обещания Трампа о выводе военных США из Афганистана

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в короткие сроки вывести военных из Афганистана.

В дипломатическом ведомстве России заметили, что в этой истории наблюдается большое количество шума, однако с практической точки зрения ситуация остается неизменной.

Накануне Пентагон в очередной раз распространил сообщение, что к началу следующего года США выведут с территории Афганистана около 2500 военнослужащих.

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#сша #афганистан #мид рф

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