9:36 18 Ноября 2020Политика
МИД РФ оценил обещания Трампа о выводе военных США из Афганистана
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в короткие сроки вывести военных из Афганистана.
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в короткие сроки вывести военных из Афганистана.
В дипломатическом ведомстве России заметили, что в этой истории наблюдается большое количество шума, однако с практической точки зрения ситуация остается неизменной.
Накануне Пентагон в очередной раз распространил сообщение, что к началу следующего года США выведут с территории Афганистана около 2500 военнослужащих.