МИД РФ оценил обещания Трампа о выводе военных США из Афганистана

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в короткие сроки вывести военных из Афганистана.

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в короткие сроки вывести военных из Афганистана.

В дипломатическом ведомстве России заметили, что в этой истории наблюдается большое количество шума, однако с практической точки зрения ситуация остается неизменной.

Накануне Пентагон в очередной раз распространил сообщение, что к началу следующего года США выведут с территории Афганистана около 2500 военнослужащих.