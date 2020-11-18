Четверо пострадали во время ЧП на судостроительном заводе в Приамурье

Четыре человека получили травмы во время взрыва на судостроительном заводе, расположенном в Амурской области.

Четыре человека получили травмы во время взрыва на судостроительном заводе, расположенном в Амурской области.

Нарушение техники безопасности, по предварительной версии, стало причиной инцидента на предприятии. Губернатор региона Василий Орлов рассказал на своей странице в социальных сетях о том, что трое из участников ситуации сейчас находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Сведений о других пострадавших пока не поступало, сообщает РИА Новости. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.