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8:43   18 Ноября 2020
Происшествия

Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Кляйна

Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Кляйна

Мэра Томска Ивана Кляйна на время отстранили от должности в связи с делом о превышении полномочий. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд.

Иван Кляйн проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он был задержан 13 ноября на селекторном совещании.

Его временно отстранили от должности мэра Томска на период расследования дела. Исполнять его обязанности будет Михаил Ратнер. Он занимает должность мэра по экономическому развитию.

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#томск #отсранение #Иван Кляйн

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