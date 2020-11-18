Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Кляйна

Мэра Томска Ивана Кляйна на время отстранили от должности в связи с делом о превышении полномочий. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд.

Мэра Томска Ивана Кляйна на время отстранили от должности в связи с делом о превышении полномочий. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд.

Иван Кляйн проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он был задержан 13 ноября на селекторном совещании.

Его временно отстранили от должности мэра Томска на период расследования дела. Исполнять его обязанности будет Михаил Ратнер. Он занимает должность мэра по экономическому развитию.