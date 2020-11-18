Поклонская ответила на отказ депутата парламента Италии посетить Крым

Отказ итальянского парламентария посетить Крым является проявлением недальновидной позиции. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Отказ итальянского парламентария посетить Крым является проявлением недальновидной позиции. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Во время совместного заседания российских депутатов с коллегами из Италии Поклонская пригласила иностранцев отдохнуть в Крыму после пандемии коронавируса. Парламентарий Лия Куартапелле ответила отказом. Она отметила, что официальная делегация не может посетить полуостров, где, по ее словам, в 2014 году якобы было нарушено международное право.

"Этот отказ – проявление недальновидной позиции и вызван исключительно личной позицией госпожи Куартапелле. Он не выражает мнение всего парламента", – подчеркнула Поклонская.

Другие итальянские депутаты, по словам Натальи Поклонской, высказали иную точку зрения по поводу крымского референдума. Они также выразили заинтересованность в вопросе восстановления водоснабжения полуострова.