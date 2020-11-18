Опрос выявил главные цели для накоплений россиян

Большинство жителей России копят свои сбережения, чтобы впоследствии приобрести квартиру, машину или съездить в путешествие.

Большинство жителей России копят свои сбережения, чтобы впоследствии приобрести квартиру, машину или съездить в путешествие.

Банк "Хоум кредит" в ноябре этого года провел опрос среди жителей России в возрасте от 25 до 45 лет, которые воспитывают детей. Всего в исследовании приняли участие 740 человек, передает РИА Новости.

"Наиболее популярными целями накопления ожидаемо стали собственная квартира и машина — 20,8% и 12,4%, соответственно", — говорится в материале исследования.

При этом, 8,6% россиян берегут свои сбережения, чтобы устроить путешествие. Также популярными ответами стали ремонт (7%) и получение образования (5,3%). Кроме того, около 4% жителей России копят средства для покупки дачного участка, а 1,5% на мебель и бытовую технику.

Из всех респондентов на медицинские услуги копят деньги только 0,6%, а 40% россиян признались, что у них нет никаких конкретных целей для накоплений.