Три сирийца скончались в результате ракетной атаки Израиля на Дамаск

Трое сирийских военных погибли при обстреле Дамаска Израилем. По меньшей мере один человек пострадал, передает агентство SANA.

Трое сирийских военных погибли при обстреле Дамаска Израилем. По меньшей мере один человек пострадал, передает агентство SANA.

По данным издания, ПВО Сирии смогли осуществить перехват нескольких ракет до того, как они попали в цель. Сообщается, что авиационная атака предположительно велась со стороны Голанских высот.

Израильская армия подтвердила факт нанесения ударов по позициям сил "Аль-Кудс" в Дамаске. Поводом для их нападения послужила установка нескольких самодельных взрывных устройств, которые якобы были размещены на линии "Альфа", разделяющей Сирию и Израиль. Удар был нанесен в 4:11 по московскому времени.