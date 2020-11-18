Злоумышленники разработали новую схему обмана в преддверии "черной пятницы"

Мошенники пытаются обмануть граждан России под предлогом предложений и акций от ритейлеров и банков к "черной пятнице". Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники пытаются обмануть граждан России под предлогом предложений и акций от ритейлеров и банков к "черной пятнице". Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты к "черной пятнице" предлагают россиянам различные банковские продукты с большими скидками, рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

"Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", — отметила она.

Если предложение мошенников звучит правдоподобно, ту лучше всего перезвонить банку по официальному номеру, чтобы уточнить у сотрудников, действительно ли проводится данная акция.