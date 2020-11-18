Трамп уволил Кребса с поста главы Агентства по кибербезопасности США

Действующий американский лидер Дональд Трамп уволил Кристофера Кребса с должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США.

Действующий американский лидер Дональд Трамп уволил Кристофера Кребса с должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США.

Сообщение об увольнении руководителя CISA глава Белого дома опубликовал у себя в Twitter. В посте лидера США говорится, поводом для увольнения Кребса стало его недавнее заявление о безопасности президентских выборов в Соединенных Штатах, которое содержало неточности.

"Последнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было очень неточным, на них было много нарушений и мошенничества, в том числе, голосование "мертвых душ", наблюдатели не были допущены на участки, "сбои" в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое" — говорится в публикации американского президента.

По словам Трампа, единственным выполненным CISA аспектом безопасности на выборах президента США было то, что иностранные государства не имели возможность вмешаться в избирательный процесс.