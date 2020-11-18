CNN: Трамп проведет День благодарения в Белом доме

Действующий президент США Дональд Трамп отказался от запланированной поездки во Флориду для празднования Дня благодарения. Вместо этого он проведет день в Белом доме.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался от запланированной поездки во Флориду для празднования Дня благодарения. Вместо этого он проведет день в Белом доме.

Изначально политик намеревался поехать в поместье Мар-а-Лаго. Однако внезапно глава государства и первая леди США Меланья Трамп изменили свои планы, застав сотрудников аппарата Белого дома врасплох. Для них решение супругов стало неожиданностью. Перед выборами 3 ноября Трамп заявил о неумеренном желании посетить загородную резиденцию, рассказал источник в американской администрации.

Как передает телекомпания CNN, отмена поездки во Флориду связана с проявлением "бункерного мышления" у лидера США. Данный тип поведения предполагает враждебное отношение к критике и интуитивную склонность к самообороне.