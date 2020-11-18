Петербургские школьники могут перейти на цикличное обучение из-за COVID-19

Петербургские школьники могут в скором времени перейти на цикличное обучение в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. Об этом предупредила вице-губернатор Ирина Потехина.

Петербургские школьники могут в скором времени перейти на цикличное обучение в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. Об этом предупредила вице-губернатор Ирина Потехина.

Она в эфире телеканала "78" назвала обострение эпидемиологической ситуации в городе условием для внесения изменений в систему обучения. Такая форма предполагает дистанционное получение образования на протяжении двух недель, после чего школьники на неделю возобновляют очное обучение. Дома дети будут заниматься теорией, а на уроке преподаватель проверит усвоенный им материал с помощью контрольных и лабораторных работ.

" Если ситуация будет "совсем край", то будем обсуждать с Роспотребнадзором такую форму — "2 плюс 1", — добавила Потехина.

В таком случае местные власти будут вынуждены перестроить расписание и внести коррективы в действующую систему. К настоящему моменту поступило более 11 тыс. заявлений от родителей с просьбой перевести ребенка на смешанный формат обучения.