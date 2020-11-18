Профессор Нетесов назвал ранее неизвестную особенность коронавируса

Коронавирус нового типа объединяет в себе свойства, которые ранее можно было заметить у ряда других вирусов. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Коронавирус нового типа объединяет в себе свойства, которые ранее можно было заметить у ряда других вирусов. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Цитокиновый шторм, характерный для коронавируса, присутствует и у тех, кто заражен инфекцией Эбола, подчеркнул врач. Также такие симптомы, как тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови можно встретить у больных лихорадкой Эбола, лихорадкой денге и некоторыми другими заболеваниями, передает "Лента.ру".

Профессор подчеркнул, что потеря обоняния не является исключительной особенностью COVID-19. По его словам, похожим свойством обладают еще около 20 других вирусов.