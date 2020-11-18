Сатановский предложил ряд ответных мер России на «акт Родченкова»

После того, как американский сенат одобрил так называемый «акт Родченкова», суды США могут приговорить любого человека из любой страны к десятилетнему заключению или к штрафу в миллион долларов.

После того, как американский сенат одобрил так называемый «акт Родченкова», суды США могут приговорить любого человека из любой страны к десятилетнему заключению или к штрафу в миллион долларов.

Основанием для приговора могут стать чьи угодно показания об организации допинговых схем на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский.

«Закон этот защищает информатора (стукача, клеветника, агента ЦРУ, провокатора, наемника — нужное подчеркнуть) от преследования. А то у нас по Родченкову два уголовных дела открыты», — напоминает при этом эксперт.

В качестве ответных мер эксперт предложил, во-первых, найти и наказать «собаку Родченкова» - главного информатора WADA (Всемирного антидопингового агентства) в деле о якобы существовавших допинговых схемах в российском спорте.

При чем наказать его, по мнению Сатановского, нужно по-американски, так, как это показывается в голливудских фильмах.

«Сколько лет пройдет, пока его не достанут, неважно. Скрывается, не скрывается, под прикрытием живет или нет, тоже. Сколько человек его охраняют, если, конечно, охраняют, тоже неважно. Собаке собачья смерть — это единственное, что останавливает людей такого типа, — пишет политолог. — Ну, или там, пускай авианосец их какой-нибудь потопят, что ли. Операция "Родченков". Чтобы знали, чем им такие фортели отольются».

Во-вторых, сенат США, принимающий подобные законы является, по мнению Сатановского, бандой. Поэтому мы должны объявить бандитами всех, кто там заседает и голосует за эти законы, акты и санкции.

Необходимо поименно перечислить всех «бандитов» и объявить их, как настоящих преступников, в международный розыск, предлагает эксперт. А также принять специальный закон, разрешающий открыть на всех перечисленных сенаторов охоту по всему миру, в том числе и на территории США.

«С наградой за каждого из них — из личных средств Мутко. С гарантиями любому, кто их достанет. Учитывая сегодняшнюю обстановку в самих Штатах и уровень любви к ним во всем мире, охотники найдутся. Причем в Америке их будет больше, чем где бы то ни было, — уверен Сатановский. — В конце концов, если страна ведет себя как бандит и ее руководство — шайка обнаглевших бандитов, с ними и поступать надо соответственно».

В-третьих, России пора обратить пристальное внимание на американских спортсменов. Необходимо поголовно проверять на допинг не только всех американцев, но и всех спортсменов, имеющих к США хоть какое-то отношение, и делать это на соревнованиях по любым видам спорта. При этом Госдума должна принять закон, зеркальный американскому, в котором будет обещана награда любому, кто расскажет об американской допинговой системе, и прописаны реальные сроки всем, в этой системе замешанным

«Требовать, добиваться, скандалить и вытирать о них ноги. Пускай в Сибири снег лопатами убирают. Его там зимой много. Вернуть смертную казнь и применять ее к таким, как Родченков. Без срока давности и без малейшей пощады», - предлагает Сатановский.

Впрочем, отмечает политолог в заключение своего эмоционального поста, официальная реакция России, скорее всего, ограничится осуждающим комментарием представителя МИД РФ Марии Захаровой.