Сторонникам ЗОЖ в России могут сделать скидку на ОМС

Заботящиеся о своем здоровье россияне могут получить скидку на ОМС. С такой инициативой, по данным Федерального агентства новостей, выступил депутат Госдумы Борис Менделевич.

Заботящиеся о своем здоровье россияне могут получить скидку на ОМС. С такой инициативой, по данным Федерального агентства новостей, выступил депутат Госдумы Борис Менделевич.

Сторонников ЗОЖ, по мнению парламентария, нужно поощрять. Он предложил снизить для них налог на обязательное медицинское страхование (ОМС). Инициативу депутата уже поддержали представители Всероссийского союза страховщиков.

"Надо поощрять людей, организации, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих сотрудников, к примеру, проходя диспансеризацию и ежегодные медицинские осмотры в центрах здоровья", – подчеркнул Менделевич.

Во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что предложение депутата способно привести к снижению заболеваемости населения. Инициатива также, по их мнению, поможет разгрузить медицинские организации и сэкономить средства на медицинскую помощь.