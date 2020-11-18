Украине грозит экономическая "мясорубка" из-за коронавируса
Украина может столкнуться с экономической "мясорубкой" в ближайшем будущем. Причиной станет пандемия коронавируса, которая изменила обстановку на мировом рынке экономики.
Соответствующее заявление сделал, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Свои выводы он опубликовал в издании "Главред".
По мнению эксперта, ситуация с экономикой Украины будет ухудшаться из-за распространения коронавируса в течение следующих полутора лет. Он уверен, этот также негативным образом скажется на позициях украинского президента Владимира Зеленского.
"Если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в пять-шесть процентов мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?", — отметил Гончаров.
Экономист добавил, что еще одним негативным фактором, влияющим на экономику страны, является недоверие граждан Украины к действующей власти. Он подчеркнул, что в настоящий момент больше 13 миллионов украинцев не имеют официального дохода.
"А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — пояснил специалист.