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1:02   18 Ноября 2020
Общество

Украине грозит экономическая "мясорубка" из-за коронавируса

Украине грозит экономическая "мясорубка" из-за коронавируса

Украина может столкнуться с экономической "мясорубкой" в ближайшем будущем. Причиной станет пандемия коронавируса, которая изменила обстановку на мировом рынке экономики.

Соответствующее заявление сделал, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Свои выводы он опубликовал в издании "Главред".

По мнению эксперта, ситуация с экономикой Украины будет ухудшаться из-за распространения коронавируса в течение следующих полутора лет. Он уверен, этот также негативным образом скажется на позициях украинского президента Владимира Зеленского.

"Если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в пять-шесть процентов мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?", — отметил Гончаров.

Экономист добавил, что еще одним негативным фактором, влияющим на экономику страны, является недоверие граждан Украины к действующей власти. Он подчеркнул, что в настоящий момент больше 13 миллионов украинцев не имеют официального дохода.

"А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — пояснил специалист.

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#экономика #укараина #коронавирус

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