Встреча представителей молодежных организаций Центральноафриканской республики (ЦАР) прошла 14 ноября в Банги. Участники рассказали о мирном процессе в стране и скорых выборах.

Встреча представителей молодежных организаций Центральноафриканской республики (ЦАР) прошла 14 ноября в Банги. Участники рассказали о мирном процессе в стране и скорых выборах.

Представители из таких объединений как "Туадера — наше решение", "Национальная сеть по защите достижений мира" и "Ассоциация Туадера — моя безопасность", провели кампанию по просвещению молодежи. Они отметили значимую роль каждого юного жителя в становлении мира в республике. Участники мероприятия рассказали молодым согражданам о том, какой вклад может сделать каждый из них для обеспечения безопасности и прозрачности предстоящего голосования.

Деятельность таких молодежных групп направлена на повышение уровня образования населения, продвижение достоверной информации об истинном положении дел в ЦАР и устранение массовой законодательной безграмотности.

Поддерживающие действующего президента страны Фостен-Аршанжа Туадера молодежные организации усиленно работают над просвещением и информированием юных граждан. Новое поколение не должно допустить аналогичных ошибок, которые искалечили судьбы их родителей.