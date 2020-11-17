Кандидатуру Башаги на форуме в Тунисе пытались продвинуть с помощью угроз

Представитель Высшего госсовета Ливии Саид Салих Кулла во время форума в Тунисе пытался продвинуть кандидатуру Фатхи Башаги на пост нового главы кабинета министров страны.

Представитель Высшего госсовета Ливии Саид Салих Кулла во время форума в Тунисе пытался продвинуть кандидатуру Фатхи Башаги на пост нового главы кабинета министров страны.

Кулла пообещал всем, кто проголосует за главу "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) на предстоящих выборах "материальную поддержку". Об этом сообщило издание Aljabhaalshaabiya. Некоторым членам форума Кулла пригрозил. Он пообещал "не забыть о них", если те откажутся голосовать за Башагу.

Форум политического диалога под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, по данным Федерального агентства новостей, прошел в Тунисе с 9 по 16 ноября. На встрече обсуждались вопросы формирования новых органов исполнительной власти и принятия конституции. Национальные выборы на территории Ливии намечены на 24 декабря 2021 года.

После форума стало известно, что ООН собирается провести расследование по появившимся сведениям о "подкупе голосов". Отдельным участникам межливийских переговоров, как отметили в организации, поступили предложения проголосовать за определенного кандидата на пост нового премьер-министра Ливии.