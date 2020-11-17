Путин рассказал о провальных переговорах по прекращению огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре этого года из-за Армении, провалились переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении огня в Карабахе.

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре этого года из-за Армении, провалились переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении огня в Карабахе.

Российский лидер в эфире телеканала "Россия-24" уточнил, что с 19 по 20 октября между ним, Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была проведена серия переговоров о прекращении военных действий на территории Нагорно-Карабахской Республики. Одним из их условий было возвращения беженцев в город Шуши.

По словам Путина, для него стала неожиданностью реакция Армении, которая не согласилась с условиями заключения договора о прекращении военных действий. Он отметил, что позиция Еревана "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо".