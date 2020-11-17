Стратегия «кнута и пряника». Как Байдену сотрудничать с Северной Кореей

The National Interest рассказал, как кандидату в президенты США Джо Байдену следует общаться с Ким Чен Ыном в случае своей победы на выборах.

Северная Корея может совершить ряд провокаций до дня инаугурации будущего президента США 20 января 2020 года. А потому команде кандидата от Демократической партии США Джо Байдена следует разработать стратегию противодействия руководителю КНДР Ким Чен Ыну. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Rather than using President Trump's so-called maximum pressure campaign, a Biden administration might be better off by taking a "carrot and stick" approach to North Korea, Bruce Bennett writes. https://t.co/jho5XZGN9K — National Interest (@TheNatlInterest) November 17, 2020

Автор статьи не исключил, что глава Северной Кореи попытается привлечь внимание новых лидеров США в случае их победы и продемонстрировать свою способность влиять на них. Так, он приводит слова высокопоставленного перебежчика из Пхеньяна, который утверждает, что в стране пропагандируется, будто нынешний президент США Дональд Трамп напуган властью северокорейского лидера и уже давно «преклонил перед ним колено».

Ким Чен Ын, подобно отцу и деду, стремится ставить себя «богом» Северной Кореи, чьи действия нельзя подвергать сомнению, а нужно только подчиняться. Однако ему будет трудно обеспечить себе имидж величия в случае с Байденом, считают в The National Interest. Причина тому — игнорирование демократом Северной Кореи, которое, судя по всему, заложено в его предвыборной программе.

Провокации Ким Чен Ына могут быть обусловлены попыткой выманить у США и Южной Кореи разного рода уступок. Автор The National Interest напомнил о готовности Вашингтона и Сеула вести переговоры с Северной Кореей, равно как и следовать интересам высшего руководителя КНДР, несмотря на обширные провокации последнего в 2016 и 2017 годах.

Северокорейский лидер, вероятно, хочет поставить крест на корейской войне 1950-1953 гг., отголоски которой слышны до сих пор, однако это может подорвать альянс США и Южной Кореи. Впрочем, Сеул оказывает давление на Соединенные Штаты, чтобы американцы пошли на эту определенную уступку.

В это время в Пхеньяне зреет внутреннее недовольство режимом Ким Чен Ына. А потому ему важно добиться санкционного послабления со стороны США и ООН. Так, северокорейский лидер может надеяться, что новая администрация Байдена из страха возможных провокаций удовлетворит его желание.

«В сущности, Ын может захотеть проверить администрацию Байдена, чтобы увидеть, насколько далеко она может зайти, чтобы успокоить его», — пишут в The National Interest.

В американском издании напомнили о северокорейском военном параде, проведенном 10 октября. На нем лидер государства продемонстрировал модернизированные ракетные силы, включая более крупную межконтинентальную баллистическую ракету.

В этих условиях, в случае победы, администрация Байдена, вероятно, будет стараться сдерживать провокации Ким Чен Ына. Впрочем, им сразу следует отказаться от кампании максимального давления в пользу стратегии «кнута и пряника», рассуждают в The National Interest.

В качестве «пряника» автор статьи предлагает рассмотреть ситуацию с коронавирусом, которой лидер Северной Кореи очень обеспокоен. В частности, Байден может пообещать, что после инаугурации он наладит регулярные гуманитарные поставки в Северную Корею предметов медицинского назначения. Среди них — лекарства от COVID-19 и вакцины.

Однако сделка будет заключена, если в течение шести месяцев не будет провокаций со стороны Северной Кореи. Если же государство их возобновит, эти поставки могут быть приостановлены в любой момент.

На руку демократу может пойти широкое освещение такой договоренности не только в американских, но и южнокорейских СМИ.

«Байден бы показал Киму и другим представителям элиты, что он не враждебно настроен по отношению к Северной Корее. США хотят, чтобы северокорейцы получали высококачественную медицинскую помощь, и что, если северокорейцы не получат эту гуманитарную помощь, это будет из-за провокаций», — объяснили в журнале.

А вот возможностей у Джо Байдена использовать «кнут» будет предостаточно, полагают в издании. Например, демократ может объявить информационную войну против северокорейского режима до тех пор, пока Ким Чен Ын не согласится на заморозку производства ядерного оружия.

По словам автора статьи, режим Пхеньяна чрезмерно чувствителен к внешней информации и критике в особенности, а Соединенные Штаты редко используют подобную цифровую атаку в адрес лидера Северной Кореи.