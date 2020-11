Стратегия «кнута и пряника». Как Байдену сотрудничать с Северной Кореей

The National Interest рассказал, как кандидату в президенты США Джо Байдену следует общаться с Ким Чен Ыном в случае своей победы на выборах.

Северная Корея может совершить ряд провокаций до дня инаугурации будущего президента США 20 января 2020 года. А потому команде кандидата от Демократической партии США Джо Байдена следует разработать стратегию противодействия руководителю КНДР Ким Чен Ыну. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Rather than using President Trump's so-called maximum pressure campaign, a Biden administration might be better off by taking a "carrot and stick" approach to North Korea, Bruce Bennett writes. https://t.co/jho5XZGN9K