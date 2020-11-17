Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:32   17 Ноября 2020
Политика

Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС РФ за рубежом

Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС РФ за рубежом

Совет Федерации 18 ноября займется рассмотрением вопроса о применении Вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны.

Сенатор Вячеслав Тимченко подтвердил соответствующую информацию. Вопрос о применении военных из России за пределами территории страны внесен в проект повестки заседания Совета Федерации 18 ноября.

Прежде сообщалось, что речь идет об использовании российских миротворцев в Нагорно-Карабахской Республике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #совфед #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров