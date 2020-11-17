Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС РФ за рубежом

Совет Федерации 18 ноября займется рассмотрением вопроса о применении Вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны.

Совет Федерации 18 ноября займется рассмотрением вопроса о применении Вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны.

Сенатор Вячеслав Тимченко подтвердил соответствующую информацию. Вопрос о применении военных из России за пределами территории страны внесен в проект повестки заседания Совета Федерации 18 ноября.

Прежде сообщалось, что речь идет об использовании российских миротворцев в Нагорно-Карабахской Республике.