Пушков: США пытаются распространить свое законодательство на весь мир

Принятый сенатом США так называемый «акт Родченкова» является очередной попыткой Вашингтона подменить международное право американским законодательством.

Принятый сенатом США так называемый «акт Родченкова» является очередной попыткой Вашингтона подменить международное право американским законодательством.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом сенатор отметил, что в последние годы отличительной чертой внешней политики Соединенных Штатов Америки является желание судить всех вокруг, но не быть судимыми, оставаться «неприкасаемыми».

«Они пытаются создать себе уникальный статус прокуроров и судей на международном уровне, и "актом Родченкова" это распространится теперь и на мировой спорт», — заявил Пушков.

На эти намерения американцев указывает и то, что за последние несколько лет США вышли из многих международных организаций. В частности, США вышли из ЮНЕСКО под предлогом того, что в эту организацию вопреки протестам американцев в качестве самостоятельного образования вошла Палестина. Также Штаты вышли из Совета по правам человека ООН, не согласившись с тем, что СПЧ мог принимать решения, которым американцы не могли препятствовать, напомнил Пушков.

Выход из международных организаций, которым США не могли навязать свою волю, стал очень характерным шагом для Америки в последнее время.

«Если говорить о чисто спортивном измерении "акта Родченкова", то он нацелен на закрепление абсолютного приоритета американского спорта на мировых площадках, — подчеркнул Пушков. — Вынося спортсменов американских национальных лиг за пределы действия закона, США дают им карт-бланш на использование как минимум спорных препаратов».

Таким образом американские спортсмены получат возможность не просто свободно соревноваться, но и использовать законодательство США для защиты от обвинений применении допинга.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, сенат США проголосовал за Антидопинговый акт Родченкова, дающий Соединенным Штатам право преследовать иностранных граждан за использование запрещенных веществ на любых международных соревнованиях, проходящих по правилам WADA (Всемирного антидопингового агентства).