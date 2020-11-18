Пушков: США пытаются распространить свое законодательство на весь мир
Принятый сенатом США так называемый «акт Родченкова» является очередной попыткой Вашингтона подменить международное право американским законодательством.
Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
При этом сенатор отметил, что в последние годы отличительной чертой внешней политики Соединенных Штатов Америки является желание судить всех вокруг, но не быть судимыми, оставаться «неприкасаемыми».
«Они пытаются создать себе уникальный статус прокуроров и судей на международном уровне, и "актом Родченкова" это распространится теперь и на мировой спорт», — заявил Пушков.
На эти намерения американцев указывает и то, что за последние несколько лет США вышли из многих международных организаций. В частности, США вышли из ЮНЕСКО под предлогом того, что в эту организацию вопреки протестам американцев в качестве самостоятельного образования вошла Палестина. Также Штаты вышли из Совета по правам человека ООН, не согласившись с тем, что СПЧ мог принимать решения, которым американцы не могли препятствовать, напомнил Пушков.
Выход из международных организаций, которым США не могли навязать свою волю, стал очень характерным шагом для Америки в последнее время.
«Если говорить о чисто спортивном измерении "акта Родченкова", то он нацелен на закрепление абсолютного приоритета американского спорта на мировых площадках, — подчеркнул Пушков. — Вынося спортсменов американских национальных лиг за пределы действия закона, США дают им карт-бланш на использование как минимум спорных препаратов».
Таким образом американские спортсмены получат возможность не просто свободно соревноваться, но и использовать законодательство США для защиты от обвинений применении допинга.
Напомним, в понедельник, 16 ноября, сенат США проголосовал за Антидопинговый акт Родченкова, дающий Соединенным Штатам право преследовать иностранных граждан за использование запрещенных веществ на любых международных соревнованиях, проходящих по правилам WADA (Всемирного антидопингового агентства).