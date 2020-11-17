Помпео: США выделят 5 млн долларов для пострадавших от конфликта в НКР

Власти Соединенных Штатов направят помощь в размере 5 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Власти Соединенных Штатов направят помощь в размере 5 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео. Он отметил, что американские власти поддерживают решение о прекращении огня в НКР.

США приняли решение направить 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста на помощь тем, кто пострадал в результате конфликта в Карабахе, сообщил Помпео.