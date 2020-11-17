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21:24   17 Ноября 2020
Политика

Помпео: США выделят 5 млн долларов для пострадавших от конфликта в НКР

Помпео: США выделят 5 млн долларов для пострадавших от конфликта в НКР

Власти Соединенных Штатов направят помощь в размере 5 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео. Он отметил, что американские власти поддерживают решение о прекращении огня в НКР.

США приняли решение направить 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста на помощь тем, кто пострадал в результате конфликта в Карабахе, сообщил Помпео.

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#сша #карабах #помпео

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