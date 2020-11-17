Шахназаров обратил внимание на главную геополитическую победу РФ

По словам кинорежиссера, создание пункта обеспечения ВМФ в Судане означает блокировку Суэцкого канала, а значит, и всей мировой торговой системы.

Кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1» назвал главные успехи России во внешней политике. По его словам, за последнее время был не только возвращен полуостров Крым, но и построены новые военные базы в Сирии.

Также общественный деятель напомнил, что на днях президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о том, чтобы создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ страны на территории Судана.

Путин поручил подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане. Судан предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. pic.twitter.com/yS3Wv6z5SM — CoffeeYok (@CoffeeYok1) November 17, 2020

Согласно документу, ВМФ призван поддерживать мир и стабильность в регионе, и носит оборонительный характер. В частности, пункт может быть создан для ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

Территория пункта МТО будет включать береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта. При этом максимальное количество военных кораблей, которые могут находиться в пункте, приравнивается к четырем, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».

«На мой взгляд, мы сейчас пропускаем совершенно феноменальную историю с Суданом. Судан — это блокировка Суэцкого канала, а Суэцкий канал — это вся мировая торговля и, фактически, мы способны блокировать всю мировую торговую систему», — убежден Шахназаров.

Кроме того, кинорежиссер выразил мнение, что возвращение Крыма в состав России куда важнее, чем якобы окончательная «потеря» Украины. Сейчас политические элиты посредством СМИ отвернулись от Москвы в сторону Запада. Однако это меркнет перед возможностью контролировать Черное море и Восточную Европу.

«Мы вернули Крым, мы говорим, что “потеряли Украину”, но мы приобрели Крым и вообще, на мой взгляд, Крым стоит всей Украины, потому что Крым контролирует Черное море и контролирует всю Восточную Европу», — заявил Шахназаров.

Важным стратегическим значением обладает и размещение военных баз в Сирии, продолжил общественный деятель.

«Мы оказались в Сирии, и там две военные базы — это контроль за Средиземным морем, при современных видах вооружения одна эскадрилья контролирует всё южное побережье», — не сомневается эксперт.

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