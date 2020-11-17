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20:58   17 Ноября 2020
Общество

Советник президента РФ по культуре госпитализирован с коронавирусом

Советник президента РФ по культуре госпитализирован с коронавирусом

Коронавирусную инфекцию обнаружили у советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

Сейчас Толстой находится в больнице. Свое состояние он оценивает как более-менее нормальное. Советник президента России Владимира Путин сам рассказал журналистам о своем самочувствии.

"Я сейчас в больнице с коронавирусом. Все в целом более или менее в порядке", — информирует РИА Новости.

Российские медики за последние сутки выявили COVID-19 еще у 22 410 пациентов. Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в РФ следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#здоровье #толстой #коронавирус

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