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20:51   17 Ноября 2020
Происшествия

Застрелившего женщину-следователя в Подмосковье мужчину отправили в тюрьму

Застрелившего женщину-следователя в Подмосковье мужчину отправили в тюрьму

Юноша убил подмосковного следователя и попал под суд. Ближайшие 14 лет злоумышленнику предстоит провести в тюрьме, сообщает СК.

Абдулазиз А., убивший сотрудницу МВД в Московской области, получил 14 лет лишения свободы. Такое решение 17 ноября принял Московский областной суд, рассказали в пресс-службе СК.

Установлено, что 10 октября 2018 года в поселке Архангельское обвиняемый застрелил женщину-следователя на парковке возле ее дома. Госслужащая умерла на месте преступления. В ходе расследования дела в Москве-реке обнаружили выброшенное оружие и патроны. На них остались отпечатки злоумышленника. Во время допроса фигурант раскаялся в содеянном.

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