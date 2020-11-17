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20:45   17 Ноября 2020
Общество

Древняя христианская церковь реставрируется в сирийском Дамаске

Древняя христианская церковь реставрируется в сирийском Дамаске

Сирийские специалисты восстанавливают древнюю католическую церковь в провинции Дамаск, передает Федеральное агентство новостей.

Объект культурного наследия САР расположен в городе Забадани, пишет ФАН. Возраст церкви перевалил за три сотни лет. Храм понес сильный урон от деятельности террористов, некогда контролировавших эту местность. Реставрация проходит при содействии Патриархата Мелькитской греко-католической церкви.

План восстановления храма предполагает завершение ремонтных работ в кратчайшие сроки. Вскоре ожидается утверждение проекта реставрации древней церкви. По мнению руководства города, реконструкция объекта поспособствует развитию туризма. Известно, что до вооруженного конфликта курортный Забадани пользовался популярностью у отдыхающих.

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#сирия #дамаск #церковь #забадани

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